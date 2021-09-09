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Затримання в Криму - це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 11:20
Затримання в Криму - це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські силовики затримали кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла, а також інших кримських татар. У Міністерстві закордонних справ України вважають це помстою за успішне проведення саміту Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу.

За його словами, звинувачення РФ щодо кримських татар є абсурдними, політично вмотивованими.

"Затримання - це помста за успішне проведення Кримської платформи... Ми працюватимемо, щоб звільнити цих людей і всіх інших політичних вязнів. Під час візиту до США ми передали повний список наших затриманих в ОРДЛО та Криму громадян", - повідомив він.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про Комісію стратегічного партнерства України і США та інші актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, September 9, 2021

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через затримання у Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

Представництво президента України в АР Крим також пов'язало затримання Джеляла з участю в Кримській платформі.

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