Затримання в Криму - це помста Росії за Кримську платформу, - Кулеба

Російські силовики затримали кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла, а також інших кримських татар. У Міністерстві закордонних справ України вважають це помстою за успішне проведення саміту Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби на брифінгу.

За його словами, звинувачення РФ щодо кримських татар є абсурдними, політично вмотивованими.

"Затримання - це помста за успішне проведення Кримської платформи... Ми працюватимемо, щоб звільнити цих людей і всіх інших політичних вязнів. Під час візиту до США ми передали повний список наших затриманих в ОРДЛО та Криму громадян", - повідомив він.