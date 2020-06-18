Рада приступила до закону Зеленського про референдум

Верховна рада почала розгляд законопроекту президента Володимира Зеленського про референдум у першому читанні. Закон розглянуть за повною процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, закон пропонує такі види всеукраїнського референдуму по предмету:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності закону України або окремими його положеннями.

Ключовою його новацією є запровадження електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань. Для організації та проведення всеукраїнського референдуму закон передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.

Підкреслимо, у вівторок Рада включила до порядку денного законопроект президента Володимира Зеленського про референдум. Нардепи підтримали рішення скоротити терміни подачі альтернативних законопроектів у два рази. За таке рішення проголосували 242 парламентарії.

Нагадаємо, спікер ВР Разумков анонсував, що законопроект Зеленського про референдум Рада розгляне в четвер.

Як писало РБК-Україна, перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що в середньому вартість проведення одного референдуму складає 2 млрд гривень, проте в законі Зеленського передбачено обмеження суми проведення.