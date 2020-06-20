Арахамія пояснив, чому Рада не розглянула законопроект про гральний бізнес

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Розгляд законопроекту перенесли на 30 червня

Народні депутати не почали розглядати законопроект про гральний бізнес, бо їм не вистачило часу. Розгляд перенесли на 30 червня.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Він заявив, що законопроект не був знятий з повістки дня.

"Сьогодні просто п'ятниця, дуже скорочений робочий день. Зранку ми голосували за міністра екології, після цього прийняли один невеликий закон і наступила година запитань до уряду. І далі у нас був вибір або зайти в розгляд закону про ігорний бізнес і продовжити це через тиждень у вівторок. Таким чином ми зв'язали б собі руки. Якщо за цей тиждень відбудеться щось більш термінове, ми не маємо право це розглядати до завершення розгляду законопроекту про ігорний бізнес", - сказав Арахамія.

Він також наголосив, що у законопроекті 3,5 тисячі правок і його розгляд може затягнутися на кілька днів.

"Основний план на сьогодні - в наступний вівторок його почати і десь до четверга завершити", - додав Арахамія.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада може приступити до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні 19 червня.

РБК-Україна писало, що НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту про гральний бізнес та дійшло висновку, що законопроект містить ряд корупційних ризиків.

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Автор: Инна Собора