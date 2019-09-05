Рада може прийняти системні податкові законопроекти без "зайвих" дискусій

Фото: Данило Гетманцев (facebook.com Tax-Advisers-Association)

Законопроекти вніс у Раду Данило Гетманцев

Президент України Володимир Зеленський визначив невідкладними законопроекти про внесення змін в податкове законодавство, які вніс на розгляд Верховної ради голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Зокрема, за даними видання, мова йде про законопроекти №1209 і 1210, які передбачають внесення системних змін у податкове законодавство, що передбачають коригування об'єктів оподаткування, ставок податків, посилення повноважень контролюючих органів, підвищення штрафних санкцій для платників податків, інвесторів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зміни передбачається ввести в дію вже з 1 січня наступного року.

Обсяг законопроектного матеріалу, який потрібно опрацювати, перевищує 500 сторінок. Законопроекти були зареєстровані 30 серпня, але їх тексти стали доступними на сайті Ради тільки вчора ввечері.

Як заявляє видання, представники бізнес-спільноти та асоціації інвесторів обурені продовженням практики попередніх урядів з запровадження податкових змін за принципом "сьогодні на сьогодні" всупереч принципу стабільності податкової, який закріплений Податковим кодексом.

Прем'єр-міністр Андрій Гончарук 30 серпня під час своєї зустрічі з пресою заявив, що готувати податкову реформу планується навесні 2020 року, а набере чинності з 1 січня 2021 року.

"Це хибна практика і, як правило, її бути не повинно, коли в другому півріччі ти погіршуєш податковий режим. Тобто спростити теоретично ти можеш, але ускладнювати – точно ні", - заявив Гончарук.

Данило Гетманцев, який є доктором юридичних наук, член Європейської асоціації податкових професорів, до свого обрання в парламент від партії "Слуга народу" неодноразово наголошував на неприпустимості нехтування принципом стабільності.

"Принцип стабільності податкового законодавства у вітчизняних реаліях є, швидше, закріпленою в законі мрією платників податків, ніж реально діючою правовою нормою. Автор цих рядків не пам'ятає жодного бюджетного періоду, в якому б цей принцип не порушувався. З року в рік порушення стають все більш грубими, повністю нівелюючи принцип визначеності податкового закону, та позбавляють можливостей платників податків податкового планування", - зазначав Гетманцев.