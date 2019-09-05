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Рада может принять системные налоговые законопроекты без "лишних" дискуссий

Новости » Политика    05.09.2019 - 10:40
Рада может принять системные налоговые законопроекты без "лишних" дискуссий
Фото: Данил Гетманцев (facebook.com Tax-Advisers-Association)

Законопроекты внес в Раду Данил Гетманцев

Президент Украины Владимир Зеленский определил неотложными законопроекты о внесении изменений в налоговое законодательство, которые внес на рассмотрение Верховной рады глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

В частности, по данным издания, речь идет о законопроектах №1209 и 1210, которые предусматривают внесение системных изменений в налоговое законодательство, предусматривающие корректировку объектов налогообложения, ставок налогов, усиление полномочий контролирующих органов, повышение штрафных санкций для налогоплательщиков, инвесторов и субъектов внешнеэкономической деятельности. Изменения предполагается ввести в действие уже с 1 января следующего года.

Объем законопроектного материала, который нужно обработать, превышает 500 страниц. Законопроекты были зарегистрированы 30 августа, но их тексты стали доступны на сайте Рады только вчера вечером.

Как заявляет издание, представители бизнес-сообщества и ассоциации инвесторов возмущены продолжением практики предыдущих правительств из введения налоговых изменений по принципу "сегодня на сегодня" вопреки принципу налоговой стабильности, который закреплен Налоговым кодексом.

Премьер-министр Андрей Гончарук 30 августа во время своей встречи с прессой заявил, что готовить налоговую реформу планируется весной 2020 года, а вступит в силу она с 1 января 2021 года.

"Это порочная практика и, как правило, ее быть не должно, когда во втором полугодии ты усложняешь налоговый режим. То есть упростить теоретически ты можешь, но усложнять – точно нет", - заявил Гончарук.

Даниил Гетманцев, который является доктором юридических наук и членом Европейской ассоциации налоговых профессоров, до своего избрания в парламент от партии "Слуга народа" неоднократно подчеркивал недопустимость пренебрежения принципом стабильности.

"Принцип стабильности налогового законодательства в отечественных реалиях является, скорее, закрепленной в законе мечтой налогоплательщиков, чем реально действующей правовой нормой. Автор этих строк не помнит ни одного бюджетного периода, в котором бы этот принцип не нарушался. Из года в год нарушения становятся все более грубыми, полностью нивелируя принцип определенности налогового закона, и лишают налогоплательщиков возможностей налогового планирования", - отмечал Гетманцев.

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