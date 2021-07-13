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Рада схвалила закон Зеленського про реформу ВККС з пропозиціями президента 

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 11:06
Рада схвалила закон Зеленського про реформу ВККС з пропозиціями президента  Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила законопроект президента Володимира Зеленського №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Документ ухвалили з пропозиціями глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 305 нардепів.

Член комітету з питань правової політики Роман Бабій уточнив, що президент надав до законопроекту шість пропозицій.

У законі передбачили, що тепер ВККСУ може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16 (так було у проголосованій редакції), однак мінімум шість з них має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

З тексту документу виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи КК експертів і фахівців. Прибрали також положення про право їхнього доступу до всіх документів та інформації, що надається кандидатами. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники та перекладачі.

Змін зазнали і положення про виконання повноважень головою Вищої ради правосуддя у процедурах формування конкурсної комісії - надсилання звернень до суб’єктів формування, підписання рішення про формування першого складу. Такі повноваження надали не тільки голові ВРП, але і виконуючому його обов'язки (у разі відсутності голови, як є станом на зараз).

Головна колізія документу

Із закону виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті Конкурсною комісією рішення (так звана "формула 2+2").

У коментарі РБК-Україна Бабій пояснив, що у документі прописали визначальний голос міжнародних експертів. Тобто, тепер рішення КК вважається прийнятим, якщо з 4 (чи більше) членів "за" проголосувало мінімум два міжнародних експерта. При розподілі голосів 3 на 3 перевагу має рішення, за яке проголосувала "трійка", у склад якої входять мінімум 2 міжнародних експерти.

Нагадаємо, Зеленський ветував законопроект №3711-д про перезапуск ВККС через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз уже готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом.

Зазначимо, Рада прийняла цей документ у другому читанні в кінці червня.

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