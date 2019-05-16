Рада прийняла закон для введення посади оперативників у ДБР

Верховна рада України прийняла в другому читанні закон №5395-д про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань у четвер, 16 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон підтримали 277 парламентарів.

Зазначимо, чинний закон "Про Державне бюро розслідувань" не передбачав посаду оперативних працівників у переліку посад ДБР. Через це було неможливо оголосити конкурси та призначити оперативних працівників, тому бюро до прийняття документу працювало без власних оперативних підрозділів.

Таким чином був розширений перелік підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Документом також передбачається введення спеціальних звань. Врегульовується питання здійснення оперативно-розшукової діяльності, носіння зброї, застосування спеціальних засобів тощо.

Крім того, конкретизується можливість фінансування ДБР у рамках міжнародних договорів України або проектів міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про святкування дня Державного бюро розслідувань. Таким чином уряд підтримав пропозицію президента ввести нове професійне свято. Після підписання указу день ДБР буде відзначатися щорічно 27 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого спікер ВР Андрій Парубій анонсував, що Верховна рада 7 лютого розгляне законопроект про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Він підкреслював, що рішення по ДБР необхідно прийняти.

Підкреслимо, в травні минулого року нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №5395-д про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Парубій пізніше заявив, що законопроект для запуску роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) може бути прийнятий в червні 2018-го, проте документ так і не прийняли. Додамо, закон намагалися розглянути і в липні минулого року, проте безуспішно.