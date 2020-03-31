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Рада прийняла закон про ринок землі: що потрібно знати

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Закон про ринок землі підтримала більшість народних депутатів

На позачерговому засіданні Верховної ради в ніч з 30 на 31 березня парламентарі підтримали законопроект про відкриття ринку землі. Що означає прийняття земельної реформи і основні положення закону - в матеріалі РБК-Україна.

Рада проголосувала за земельний закон

Законопроект № 2178-10 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про обіг земель сільськогосподарського призначення" під час позачергового засідання ВР 30 березня підтримала більшість народних депутатів.

Зокрема, за проголосували 259 парламентарів, проти - 24, утрималися - 3, не голосували - 29.

Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів, "Європейська солідарність" - 23 голоси, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12 та 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" та депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону жодним голосом.

Що передбачає земельна реформа

Запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 роки (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року).

Основні положення прийнятого законопроекту № 2178-10:

  • До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.
  • Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливе лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.
  • Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.
  • Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га.
  • З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.
  • Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі.
  • Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.
  • Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.
  • Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.
  • Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Прийняття "земельного закону" - умова збільшення програми МВФ

27 березня під час засідання фракції "Слуга народу" Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася з МВФ про збільшення програми до 10 млрд доларів. Президент зазначив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів країні загрожує падіння економіки і дефолт.

Умовою надання допомоги від Фонду є прийняття закону про банки і закону про землю. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.

Варто зазначити, що парламент розглядав поправки до закону "Про обіг землі" з початку лютого 2020. Всього в документ внесли 4018 правок, і їх розгляд планувалося завершити до другого читання до 19 березня.

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