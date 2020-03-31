Рада прийняла закон про ринок землі: що потрібно знати

На позачерговому засіданні Верховної ради в ніч з 30 на 31 березня парламентарі підтримали законопроект про відкриття ринку землі. Що означає прийняття земельної реформи і основні положення закону - в матеріалі РБК-Україна.

Рада проголосувала за земельний закон

Законопроект № 2178-10 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про обіг земель сільськогосподарського призначення" під час позачергового засідання ВР 30 березня підтримала більшість народних депутатів.

Зокрема, за проголосували 259 парламентарів, проти - 24, утрималися - 3, не голосували - 29.

Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів, "Європейська солідарність" - 23 голоси, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12 та 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" та депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону жодним голосом.

Що передбачає земельна реформа

Запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 роки (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року).

Основні положення прийнятого законопроекту № 2178-10:

До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.

Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливе лише після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га.

З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.

Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.

Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.

Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок у 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Прийняття "земельного закону" - умова збільшення програми МВФ

27 березня під час засідання фракції "Слуга народу" Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася з МВФ про збільшення програми до 10 млрд доларів. Президент зазначив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів країні загрожує падіння економіки і дефолт.

Умовою надання допомоги від Фонду є прийняття закону про банки і закону про землю. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.

Варто зазначити, що парламент розглядав поправки до закону "Про обіг землі" з початку лютого 2020. Всього в документ внесли 4018 правок, і їх розгляд планувалося завершити до другого читання до 19 березня.