Рада прийняла закон про ринок землі: що потрібно знати

Закон про ринок землі підтримала більшість народних депутатів
На позачерговому засіданні Верховної ради в ніч з 30 на 31 березня парламентарі підтримали законопроект про відкриття ринку землі. Що означає прийняття земельної реформи і основні положення закону - в матеріалі РБК-Україна.
Рада проголосувала за земельний закон
Законопроект № 2178-10 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про обіг земель сільськогосподарського призначення" під час позачергового засідання ВР 30 березня підтримала більшість народних депутатів.
Зокрема, за проголосували 259 парламентарів, проти - 24, утрималися - 3, не голосували - 29.
Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів, "Європейська солідарність" - 23 голоси, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12 та 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" та депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону жодним голосом.
Що передбачає земельна реформа
Запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 роки (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року).
Основні положення прийнятого законопроекту № 2178-10:
Прийняття "земельного закону" - умова збільшення програми МВФ
27 березня під час засідання фракції "Слуга народу" Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася з МВФ про збільшення програми до 10 млрд доларів. Президент зазначив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів країні загрожує падіння економіки і дефолт.
Умовою надання допомоги від Фонду є прийняття закону про банки і закону про землю. Відразу після виконання вимог МВФ Україна може отримати перший швидкий транш протягом 2-х тижнів в розмірі близько 2 млрд доларів.
Варто зазначити, що парламент розглядав поправки до закону "Про обіг землі" з початку лютого 2020. Всього в документ внесли 4018 правок, і їх розгляд планувалося завершити до другого читання до 19 березня.