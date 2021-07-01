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Рада ухвалила закон про публічні закупівлі на час карантину: що він передбачає

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Україна, Четвер 01 липня 2021 11:09
Рада ухвалила закон про публічні закупівлі на час карантину: що він передбачає Фото: Рада схвалила закон про особливості публічних закупівель на час карантину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада ухвалила закон про публічні закупівлі на час карантину в Україні. Народні депутати підтримали відповідний проект №3715.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон підтримали 355 нардепів.

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

  • лікарські засоби,
  • вакцини,
  • медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19
  • медичні вироби для вакцинації від COVID-19,
  • медобладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19,
  • системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

Підкреслюється, що перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.

"За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю", - сказано у тексті документу.

У законі прописано, що під час карантину закупівля товарів (крім вказаних у переліку вище) та послуг, необхідних для виконання заходів з протидії коронавірусу, здійснюється у порядку, встановленим ЗУ "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.

У пояснювальній записці підкреслюється, що ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" дозволив владі оперативно реагувати на виклики, пов’язані з виникненням та поширенням коронавірусної хвороби.

Однак виникли і певні корупційні ризики.

"Наявні непоодинокі випадки, коли медичні установи закуповували товар, ціна за одиницю якого була у рази вищою за фактичну, а також коли проводились закупівлі товару сумнівної якості та ефективності за відверто завищеними цінами поза тендерною процедурою", - зазначають нардепи.

Загалом у 2020 році поза конкурентною процедурою було проведено 130 тисяч ковідних закупівель на 27,1 млрд гривень, певна частина з яких була неефективною. За період січня-квітня цього року таких процедур було 41 тисяча на суму 7,4 млрд гривень.

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