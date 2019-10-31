Рада прийняла закон про публічні електронні реєстри за основу

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2110 "Про публічні електронні реєстри". Проект підтримали 320 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці вказано, що законопроект є рамковим та на основі єдиного термінологічного апарату визначає систему публічних електронних реєстрів, законодавчі вимоги до публічних електронних реєстрів, реєстрової інформації, а також принципи, організаційні, інституціональні, процесуальні та фінансові засади їх існування й взаємодії.

Згідно законопроекту систему публічних електронних реєстрів складатимуть:

базові державні реєстри (Єдиний державний демографічний реєстр, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державний земельний кадастр);

інші державні реєстри;

комунальні реєстри;

визначені законом реєстри саморегулівних організацій;

Реєстр реєстрів.

Зокрема, визначаються єдині вимоги до реєстрової інформації, її статусу, форм, складу, порядку створення, зберігання та використання (у т.ч. надання), шляхів внесення існуючої, в тому числі архівної інформації.

У проекті також прописані єдині засади створення, ведення, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації публічних електронних реєстрів, в тому числі відповідні особливості для Реєстру реєстрів; засади взаємодії публічних електронних реєстрів на єдиній електронній платформі.

Крім того, визначаються засади контролю, державного нагляду, відповідальності та виправлення помилок у сфері публічних електронних реєстрів; види правопорушень та засади юридичної відповідальності у розрізі видів суб’єктів; фінансові основи створення, адміністрування та функціонування публічних електронних реєстрів (на засадах пропорційного розподілу плати між відповідними повноважними суб’єктами).

Нагадаємо, в жовтні в Україні з'явився електронний реєстр для отримання дозволів на вирубку і заготівлю деревини.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України підтримав створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.