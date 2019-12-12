Рада прийняла закон про новий тип містобудівної документації за основу

Документ підтримали 265 народних депутатів
Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280 з приводу планування використання земель, що передбачає введення нового типу містобудівної документації, передає кореспондент РБК-Україна.
Документ підтримали 265 депутатів ВР. Проектом передбачається:
Документом також вводиться можливість складання схем територіального планування території громади як інструмента комплексного управління в галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямків її збалансованого розвитку.
"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель в межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громадян і т. д.", - очікують автори законопроекту.
Нагадаємо, раніше уряді пояснили новації законопроекту №2280 і заявили, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.
Раніше комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2280 в рамках децентралізації для впорядкування земельних відносин в ОТГ.