Рада прийняла закон про новий тип містобудівної документації за основу

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280 з приводу планування використання земель, що передбачає введення нового типу містобудівної документації, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 265 депутатів ВР. Проектом передбачається:

врегулювання питань встановлення меж громад;

комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом видів містобудівної документації та документації із землеустрою;

унормування питань, пов'язаних з її затвердженням;

нормування формування електронної картографічної основи для планування території;

забезпечення реального зв'язку програм соціально-економічного розвитку з документацією з просторового планування, а також створення прозорого і неконфліктного механізму врахування громадських і приватних інтересів через прозорі громадські обговорення.

Документом також вводиться можливість складання схем територіального планування території громади як інструмента комплексного управління в галузі використання земель громади, встановлення їх призначення, зонування території та визначення напрямків її збалансованого розвитку.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель в межах території ОТГ, залучати інвесторів, задовольняти земельні потреби своїх громадян і т. д.", - очікують автори законопроекту.

Нагадаємо, раніше уряді пояснили новації законопроекту №2280 і заявили, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.

Раніше комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2280 в рамках децентралізації для впорядкування земельних відносин в ОТГ.