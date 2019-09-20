Рада прийняла закон про добровільне застосування національних стандартів

Парламент схвалив у другому читанні законопроект №1068 про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону україни "Про стандартизацію", який передбачає перехід на добровільне застосування національних стандартів, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосував 291 нардеп. Так, документ завершує реформу технічного регулювання, яка почалася в 2014 році. Закон закріплює добровільність застосування національних стандартів на території України.

Нагадаємо, раніше парламент прийняв у другому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін у деякі закони України про військовиі стандарти відповідно до стандартів НАТО.

Зокрема, Міністерству оборони України надаються повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації. Також вносяться зміни в закон "Про стандартизацію" про поширення сфери його дії на військові стандарти.

Зазначимо, в жовтні минулого року заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький зазначав, що Україна не зможе досягти всіх стандартів НАТО до 2020 року.