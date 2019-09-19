Рада прийняла закон для боротьби зі зривами публічних закупівель

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1076 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель", передає кореспондент РБК-Україна.

Проект закону підтримали 292 нардепа.

У пояснювальній записці зазначено, що зараз замовники стикаються з проблемою зриву ("троллінгу") процедур закупівель недобросовісними учасниками, які, користуючись правом оскарження процедури закупівлі в Антимонопольний комітет, штучно затягують проведення такої процедури закупівлі та чинять тиск на замовників.

У документі передбачені нові підходи до оскарження процедур закупівель, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель.

Законом встановлюються нові правила подачі скарги і повернення її оплати учаснику, а також встановлюється заборона скасування тендера або визнання його таким, що не відбувся, замовником при розгляді скарги на даний тендер органом оскарження.

Крім того, законопроектом передбачається:

для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель надати право замовнику проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, в тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання;

надати можливість замовнику укладати один договір про закупівлю з переможцем закупівлі декількох (усіх) лотів у рамках єдиної процедури закупівлі;

надати право замовнику відхиляти тендерну пропозицію учасника, який не виконав свої зобов'язання перед ним за раніше укладеним договором про закупівлю;

детально регламентувати використання технічних специфікацій до предмету закупівлі, в яких визначаються характеристики товарів (послуг, робіт) за сукупністю всіх їх технічних умов;

розширити перелік кваліфікаційних критеріїв, необхідних замовником від конкурсних торгів (з'являється вимога про наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю);

переглянути перелік окремих сфер господарювання і запровадити категоризацію поняття замовника;

встановити відповідальність для керівників замовників за невиконання вимог закону і за укладення договору про закупівлю до/без проведення закупівель у порядку, встановленому законом тощо.

Нагадаємо, Рада підтримала цей закон за основу в першому читанні 10 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що система державних закупівель Prozorro дозволила державі заощадити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень. Система функціонує в Україні три роки.