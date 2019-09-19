Рада прийняла закон для боротьби зі зривами публічних закупівель

У документі передбачені нові підходи до оскарження процедур закупівель
Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №1076 "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель", передає кореспондент РБК-Україна.
Проект закону підтримали 292 нардепа.
У пояснювальній записці зазначено, що зараз замовники стикаються з проблемою зриву ("троллінгу") процедур закупівель недобросовісними учасниками, які, користуючись правом оскарження процедури закупівлі в Антимонопольний комітет, штучно затягують проведення такої процедури закупівлі та чинять тиск на замовників.
У документі передбачені нові підходи до оскарження процедур закупівель, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель.
Законом встановлюються нові правила подачі скарги і повернення її оплати учаснику, а також встановлюється заборона скасування тендера або визнання його таким, що не відбувся, замовником при розгляді скарги на даний тендер органом оскарження.
Крім того, законопроектом передбачається:
Нагадаємо, Рада підтримала цей закон за основу в першому читанні 10 вересня.
Як писало РБК-Україна раніше, в серпні Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що система державних закупівель Prozorro дозволила державі заощадити на закупівлях близько 86 мільярдів гривень. Система функціонує в Україні три роки.