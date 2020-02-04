Рада прийняла за основу законопроект про фінансовий лізинг

Верховна рада України ухвалила за основу в першому читанні законопроект № 1111 про фінансовий лізинг, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 313 народних депутатів.

Зокрема, даний законопроект повинен замінити чинний закон з такою ж назвою.

У профільному комітеті відзначили, що прийняття даного проекту дозволить істотно розширити використання лізингу як альтернативного механізму довгострокового фінансування придбання транспорту, устаткування, іншої техніки та нерухомості.

Зокрема, передбачено встановити єдиний порядок регулювання відносин, пов'язаних з фінансовим лізингом та окремих його видів та форм і визначити чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу та істотні умови договору фінансового лізингу.

Планується передбачити, що право надавати послуги фінансового лізингу мають лише ті суб'єкти, які набули у встановленому законом порядку відповідного статусу.

Нагадаємо, 20 грудня минулого року Рада прийняла у другому читанні законопроект №2358 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з удосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації і вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу". За документ проголосували 277 нардепів.

Як відомо, 23 вересня президент Володимир Зеленський схвалив закон про продовження фінансової реструктуризації.