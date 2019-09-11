Рада прийняла за основу закон про захист споживачів фінпослуг

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №1085-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг". За документ проголосували 309 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Метою цього законопроекту є створення належної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин та неузгодженостей у чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів, в тому числі у законі "Про споживче кредитування".

Прийняття документу дозволить зміцнити довіру споживачів фінпослуг до фінансового сектору, створити механізми захисту їх прав та інтересів, забезпечити кращу поінформованість споживачів про фінансові послуги, що їм пропонуються та надаються.

Проект закону передбачає доповнення відповідних законодавчих актів нормами, які надають органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, чіткий перелік повноважень для реалізації завдання захисту прав споживачів фінансових послуг.

Такими органами відповідно є Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Документ надає уповноваженим органам право застосовувати до фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, заходи впливу та накладати на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб-підприємців, які надають фінпослуги, адміністративні стягнення.

Також пропонуються зміни до закону "Про споживче кредитування", якими передбачається розширити поняття загальних витрат за споживчим кредитом.

Крім того, законопроектом пропонується уточнити норми закону щодо укладення договору про споживчий кредит у вигляді електронного документа та використання електронного підпису до та під час підписання такого договору, а також у разі внесення змін до нього.

Проект запроваджує однакові вимоги до реклами послуг (положення закону "Про рекламу" щодо реклами у сфері фінансових послуг пропонується викласти у новій редакції), до договорів про надання фінпослуг, щодо розкриття інформації банками та небанківськими фінансовими установами та однакову відповідальність за порушення прав споживачів фінансових послуг. Це дозволить споживачам краще порівнювати різні фінансові продукти, а також створить однакові конкурентні умови для самих фінансових установ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтримує законопроект про "спліт", який передає Національному банку повноваження з нагляду за небанківськими фінансовими установами.

Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла про те, що в разі схвалення законопроекту про "спліт", Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.