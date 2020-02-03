У Кабміні розкритикували закон про право на пенсію для жителів ОРДЛО

Фото: Олена Шуляк (kievvlast.com.ua)

Уряд попереджає про значні видатки на реалізацію закону, які не передбачені в держбюджеті-2020

Ухвалення законопроектів про право на пенсію для жителів ОРДЛО №2083-д та про внесення змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" №2343 призведе до значних видатків, що не передбачені в державному бюджеті на 2020 рік. Про це заявила представник Кабінету міністрів у Верховній раді Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, цього тижня Рада розгляне законопроекти, що мають значний вплив на бюджет України. Зокрема, мова йде про збільшення видатків на 148 мільярдів гривень.

"Ці законопроекти мають ухвалюватись виключно збалансованими і не нести в собі видатки, які не передбачені в бюджеті, не зменшувати доходи в ухваленому бюджеті. Я хочу звернути увагу на законопроекти №2083-д та №2343, які сумарно принесуть додаткових видатків у розмірі 148 мільярдів гривень, які не заплановані в бюджеті. До речі, висновки Мінфіну до них надані, з ними можна ознайомитись", - заявила Шуляк.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова допускала, що ВР буде розглядати проект закону №2083-д в січні 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці жовтня у парламенті зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Проект передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як вимушених переселенців.

Варто відзначити, що парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів допрацьовує законопроект №2083-д про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Глава комітету відзначила, що доопрацювання потребує сам механізм отримання цих пенсій.