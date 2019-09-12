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Рада прийняла за основу закон для боротьби з рейдерством

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Документом пропонується запровадити принцип одночасності вчинення нотаріальної дії та держреєстрації прав

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1056 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який направлений на боротьбу з рейдерством. За документ проголосували 327 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

ВР підтримала скорочену процедуру підготовки проекту закону до другого читання.

Законопроект передбачає усунення основних юридичних прогалин, які створюють проблеми власникам нерухомості та бізнесу.

Основні положення законопроекту передбачають:

  • припинення діяльності акредитованих суб'єктів;
  • запровадження обов'язковості нотаріального посвідчення договорів про відчуження корпоративних прав;
  • впровадження принципу одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав;
  • підвищення відповідальності за порушення відповідних реєстраційних процедур.

Нагадаємо, на початку вересня Кабінет міністрів України посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Зазначалося, що в документі міститься набір інструментів, які забезпечать належний захист підприємців і протидію позбавленню їх майнових прав.

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