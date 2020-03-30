Рада прийняла зміни до бюджету з приводу харчування військових

Народні депутати підтримали за основу та в цілому урядовий законопроект №3254 "Про внесення зміни в закон "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчуванням військовослужбовців", передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачається дозволити Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року в межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони та МВС строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Підкреслимо, згідно з даними на сайті ВР, цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня Шмигаль анонсував, що уряд планує внести невідкладні зміни в державний бюджет України.