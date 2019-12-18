Рада доручила Рахунковій палаті проаналізувати систему пенсійного держстрахування

Парламент доручив Рахунковій палаті провести аналіз системи обов'язкового державного пенсійного та соціального страхування та соціального захисту населення. Про це оголосив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 316 нардепів.

"11 грудня 2019 року голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія на підставі рішення фракції від 2 грудня звернувся до голови ВР з листом про розгляд на пленарному засіданні питання про доручення Рахунковій палаті здійснити в 2020 році аналіз системи загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування та соціального захисту населення", - зазначив глава ВР.

Також Рада зобов'язала Рахункову палату надати їй інформацію про результати такого контрольного заходу з рекомендаціями щодо вдосконалення зазначеної системи, включаючи пропозиції щодо змін відповідного законодавства.

Нагадаємо, парламент розгляне законопроект про право на пенсії для жителів ОРДЛО в січні 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня у парламенті зареєстрували закон про виплату пенсій жителям ОРДЛО. Проект передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як вимушених переселенців.