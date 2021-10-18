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Ротації в Кабміні. Глава Мінекології може подати у відставку цього тижня

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 20:39
Ротації в Кабміні. Глава Мінекології може подати у відставку цього тижня Фото: Роман Абрамовський, міністр екології (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський напише цього тижня заяву про відставку. Вона має до кінця тижня з’явитися у Верховній раді.

Про це РБК-Україна повідомив народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, цю інформацію членам монобільшості озвучили на засіданні фракції. Ніяких інших кадрових ротацій у Кабміні депутати не обговорювали.

"Ще кандидат йому на заміну не визначений. Голова фракції Давид Арахамія сказав, що ще будуть розглядатися пропозиції фракції щодо кандидатур", - розповів Качура.

Нагадаємо, про можливість відставки Абрамовського заговорили після останнього засідання Ради нацбезпеки і оборони. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, керівництво країни не задоволене тим, як Мінекології виконує укази президента.

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