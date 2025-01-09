Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СЗЧ

СВЧ в армии

20 августа парламент поддержал проект закона о снятии ответственности за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ уже 28 ноября.

Ранее военные имели право добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 года. В противном случае их ожидало бы наказание, в частности, в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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