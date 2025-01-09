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Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СЗЧ

Иллюстративное фото: Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СЗВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть, до 1 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук.

"За" проголосовали 298 народных избранников, а 21 - воздержались.

Фото: результаты голосования (скриншот)

"Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СЗЧ. До 01 марта 2025 года. Спасибо народным депутатам за конструктивность и оперативность", - написала Верещук.

СВЧ в армии

20 августа парламент поддержал проект закона о снятии ответственности за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ уже 28 ноября.

Ранее военные имели право добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 года. В противном случае их ожидало бы наказание, в частности, в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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