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Рада МВФ визначиться з траншем для України до 10 червня

Новини » Економіка     03.06.2020 - 13:55
Рада МВФ визначиться з траншем для України до 10 червня
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні ради повинні прийняти остаточне рішення по виділенню траншу

Рада Міжнародного валютного фонду визначиться з траншем для України найближчим часом. Засідання ради має відбутися до 10 червня.

Про це заявив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що в термін до 10 червня пройде засідання ради МВФ, на якому буде прийнято остаточне рішення про виділення Україні траншу загальною сумою 5 млрд доларів", - розповів прем'єр.

Відзначимо, на початку тижня Шмигаль роз'яснив, що Україна очікує кредит за програмою stand-by з досить спрощеними умовами. Він дозволить Україні рухатися в напрямку подолання наслідків кризи через пандемію коронавірусу.

Так, глава уряду зазначав, що перший транш Україна очікує отримати в червні, його розмір складе 1,9 млрд доларів, а на осінь очікується ще 1,6 млрд доларів. За словами прем'єра, в наступному році Україна розраховує ще на 1,5 млрд доларів.

В інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко анонсував, що МВФ вже 5 червня може провести засідання за кредитною програмою для України.

Нагадаємо, МВФ повинен затвердити програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України МВФДенис ШмигальТранш
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