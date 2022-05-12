Рада підтримала указ Зеленського щодо конфіскації майна РФ в Україні

Верховна рада затвердила указ президента щодо примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії. "За" свої голоси віддали 334 голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Ярослава Железняка.
"Рада затвердила Указ Президента про примусове вилучення російського майна", - зазначив він.
Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, згідно указу пропонується до вилучення (станом на 31.03.22):
Як повідомлялося, за оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують 92 млрд доларів.