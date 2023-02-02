Рада планирует освободить импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов

Фото: председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)

Комитет Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцева в Telegram.

По его данным, рекомендованы к одобрению следующие документы: Законопроект N8360 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров".

Законопроект N8361-д "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров". Кроме того, в доработанной редакции законопроекта Комитетом был решен вопрос о неприменении к таким товарам мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, в том числе мер государственного экспортного контроля.