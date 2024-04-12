Рада планирует принять законопроект о штрафах для уклонистов с правками: названы сроки

Верховная рада намерена принять законопроект о значительном повышении штрафов для уклонистов уже в ходе следующей пленарной недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя спикера Верховной рады Александра Корниенко в эфире телемарафона.

"Есть законопроект о штрафах так называемый. Я думаю, что через неделю будут заседания, там он будет приниматься. Там правительство вносило жесткую редакцию, но депутаты немного открутили", - рассказал Корниенко. Он ожидает, что в законопроект внесут правки, поскольку нужно найти баланс с возможностью людей платить штрафы, чтобы не перегружать исполнительную службу. "Надо установить штрафы, чтобы они были ощутимы для людей, но и не 100 тысяч гривен, чтобы их потом 10 лет взимать", - уточнил Корниенко.