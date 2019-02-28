Рада планує запустити ринок парникових квот

За проект закону проголосували 234 депутати

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9253 "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 234 депутата Рады.

Документом предусматривается ввести в стране международную систему мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) выбросов парниковых газов, которая приходит на смену Киотскому протоколу.

Так, правительственный проект законодательно утверждает систему верификации данных о выбросах. Планируется, что предприятия самостоятельно будут высчитывать выбросы парниковых газов на основании новой, более точной методики. Составленные таким образом отчеты будут проверять специалисты-верификаторы.

Положениями законопроекта предлагается, в частности определить:

полномочия органов государственной власти в сфере МОВ;

правовые основы регистрации установок в Государственном реестре установок;

правовые основы организации и осуществления МОВ.

Также документом предполагается закрепить статус верификатора отчета оператора о выбросах парниковых газов; установить основные права и обязательства оператора установки и верификатора отчета оператора о выбросах парниковых газов; установить основные аспекты предоставления административных услуг в сфере МЗВ и установить ответственность за нарушение законодательства в сфере МОВ.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8328 об основных принципах (стратегию) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.

В конце апреля прошлого года.Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона №8328 "О основные принципы (стратегию) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.