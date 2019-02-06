Раді рекомендують прийняти закон про інститут авторизованого економічного оператора

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом пропонується зміна існуючих на сьогодні процедур декларування товарів

Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує прийняти за основу законопроект про зміни до Митного кодексу щодо запровадження інституту авторизованого економічного оператора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет розглянув законопроект №7473 "Про внесення змін до Митного кодексу щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" на засіданні 5 лютого.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді проект закону… прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що основною метою даного проекту є запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора аналогічного тому, що функціонує в ЄС, та виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію. Також значна частина положень законопроекту стосується зміни існуючих на сьогодні процедур декларування товарів. Так, пропонується запровадження короткої ввізної декларації, яка застосовується у Євросоюзі.

Разом з тим члени комітету в ході засідання висловили ряд зауважень до законопроекту і визнали, що він потребує суттєвого доопрацювання. Крім того, зауваження висловило і Головне науково-експертне управління Апарату ВР.

Нагадаємо, раніше глава комітету Ніна Южаніна заявила, що на засіданні комітету розглянуть проект закону, що стосується введення інституту уповноваженого економічного оператора.

Як писало РБК-Україна раніше, Южаніна закликала Раду на кожному пленарному тижні розглядати не менше одного законопроекту з питань податкової та митної сфери.

Додамо, у Кабміні заявили про саботаж нардепами євроінтеграційних законів.