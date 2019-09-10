Рада планує врегулювати радіаційний захист при медичному опроміненні

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1084 "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яким передбачається врегулювати питання радіаційного захисту при медичному опроміненні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за документ проголосували 293 нардепи. Крім того, депутати підтримали скорочення строків підготовки його до другого читання.

Метою закону є гармонізація законодавства України з європейськими вимогами та стандартами, що діють в сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних норм безпеки для захисту здоров’я осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, та населення проти небезпек, що виникають при іонізуючому випромінюванні.

Крім того, метою проекту є врахування вимог щодо державного регулювання питань, що стосуються поводження з урановими рудами.

Законопроектом передбачаються:

врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону; врегулювання питань радіаційного захисту при медопроміненні;

удосконалення держрегулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд та запровадження ліцензування переробки уранових руд, враховуючи особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.

Нагадаємо, Рада 8 скликання у травні підтримала за основу в першому читанні законопроект №5550-д "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

Відзначимо, документом пропонувалося доповнити статтю 17 закону "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" вимогами безпеки, яким має відповідати сучасне медичне радіологічне обладнання.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні 2018-го парламент відправив на доопрацювання законопроект №5550 про врегулювання ядерної безпеки. У ході розгляду проекту ряд нардепів зазначив, що прийняття закону може загрожувати закриттям рентгенологічних кабінетів.

Слід також зазначити, що влітку минулого року директор Національного інституту раку Олена Колесник підкреслювала, що в найближчі роки як в Україні, так і в світі буде відзначатися зростання захворюваності на злоякісні новоутворення.