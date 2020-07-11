Рада планує наступного тижня розглянути зміни до Виборчого кодексу

Верховна рада планує на наступному тижні розглянути зміни до Виборчого кодексу. До розгляду змін народні депутати можуть приступити у цей пленарний четвер.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Як пояснив Корнієнко, до питань порядку денного, серед яких і зміни до Виборчого кодексу, народні депутати приступлять, якщо завершать розгляд правок до закону про гральний бізнес.

"Якщо ж ні, скликатимемо позачергові. Зокрема, буде й окреме позачергове, присвячене виборчому кодексу", - додав він.

Заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура розповів РБК-Україна, що запропоновані зміни до нового Виборчого кодексу будуть діяти вже під час чергових місцевих виборів в Україні.

Зокрема, в Раді пропонують збільшити кількість міст, в яких місцеві вибори проходитимуть не в один, а у два тури. Нардепи хочуть дозволити проводити два тури виборів у населених пунктах з населенням понад 75 тисяч, а не 90, як зараз. Качура запевняє, що це зможе підвищити законність обраних міських голів.

"Так, міські голови будуть більш легально обраними. Адже це буде рішення, що підтримали більш ніж половина населення", - розповів він.

Втім, в комітеті держвлади продовжують дискутувати щодо низки нових пропозицій до виборчого законодавства. Зокрема, в кодексі також можуть скасувати прямі вибори старост сільських громад, але не всі депутати погоджуються, що такі вибори будуть чесними.

Парламентарі наголошують, що виборчий кодекс наразі прийнятий в новій редакції та діє, тому зміни до нього не є найбільш критичним питанням на цьому тижні, на відміну від постанови про оголошення місцевих виборів.

Нагадаємо, місцеві вибори можуть відбутися в Україні 25 жовтня, відповідну постанову внесли до Верховної ради.