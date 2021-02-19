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Рада планує дозволити обслуговування осіб з інвалідністю позачергово

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроект №4113 парламентарії підтримали за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосував 331 парламентарій.

Закон хоче надати право особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на позачергове обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Також планується позачергово пропускати осіб з інвалідністю першої групи, дітей-інвалідів, осіб з інвалідністю, які їдуть на лікування, і супроводжуючих їх осіб (не більше двох) через державний кордон України, контрольні пункти в'їзду на тимчасово окуповані території і виїзду з таких територій не частіше ніж один раз на тиждень в одну сторону.

При цьому в транспортних засобах, якими вони переміщуються, не повинно бути інших осіб.

Нагадаємо, в листопаді профільний комітет рекомендував підтримати цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський просив Верховну раду невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену в законі в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Він звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова.

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