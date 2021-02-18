ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський звернувся до Разумкова через юридичну колізію: у чому причина

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 17:37
Зеленський звернувся до Разумкова через юридичну колізію: у чому причина Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський просить Верховну раду невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену у законі у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Він звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю". Президент наполягає, щоб документ розглянули позачергово.

"Проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень (про набрання чинності з 1 січня 2021 року) не відповідає Конституції України, оскільки передбачає, що закон набуває чинності до його офіційної публікації", - вказано у повідомленні.

Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето.

"Я вкрай стурбований тим, що закон вимагає технічного ветування, інакше він може бути скасований через те, що суперечить конституційним нормам. Ми цього не допустимо - люди з інвалідністю обов’язково матимуть захист, закріплений законом України", - зазначив Зеленський.

Він заявив, що закон буде повернуто до парламенту для термінового доопрацювання.

Нагадаємо, в Україні зросте розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю. Кабінет міністрів схвалив відповідне рішення у ході свого засідання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський инвалидность Верховна Рада
NEWS
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
Жовта зона. Яким буде карантин в Україні: нові правила
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами