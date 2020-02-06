Верховна рада планує працювати до вичерпання порядку денного. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, парламент буде працювати всю ніч, до того моменту, поки будуть фізичні сили працювати.

"Хочемо проголосувати за розгляд до вичерпання порядку денного. Тобто фактично скільки ми зможемо витримати, стільки і можемо сидіти. Я вас запрошую, беріть з собою їжу і будемо працювати всю ніч", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії. Також нардепи сьогодні можуть скасувати законопроект про повну загальну середню освіту та зміни в Податковий кодекс щодо удосконалення адміністрування податків. Крім цього планується розгляд законопроекту про громадянство.

Раніше РБК-Україна писало, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про наявність достатньої кількості голосів для прийняття законопроекту про ринок землі. За його словами, на даний момент є 226 голосів за законопроект.