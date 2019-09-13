Рада планує скасувати ліцензування у сфері космічної діяльності    

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №1071 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 283 нардепа.

Документом пропонується визначити, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми; виключити положення із закону "Про космічну діяльність" стосовно здійснення ліцензування космічної діяльності (на сьогоднішній день положеннями закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" не передбачене ліцензування такого виду).

Планується передбачити подання суб’єктом космічної діяльності України приватної форми власності, який має намір здійснювати космічну діяльність, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію держполітики у сфері космічної діяльності, декларацію про провадження господарської діяльності в сфері космічної діяльності.

"Запропонована законопроектом декларація є лише інструментом для входу суб’єктів космічної діяльності приватної форми власності на цей ринок. На сьогоднішній день, діяльність суб’єктів космічної діяльності достатньо зрегульована іншими документами дозвільного характеру, в залежності від підвиду космічної діяльності", - вказано у пояснювальній записці.

Так, суб’єкт космічної діяльності приватної форми власності, подаючи декларацію про провадження господарської діяльності в сфері космічної діяльності, лише інформує Державне космічне агентство України про намір здійснення ним відповідного виду космічної діяльності в Україні.

Держкосмос протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначеної декларації повинен її зареєструвати та розмістити на власному веб-сайті. Таким чином, інформація про суб’єктів космічної діяльності приватної форми власності, а також видів їх господарської діяльності буде розміщена на офіційному веб-сайті Держкосмосу у вільному доступі.

Нагадаємо, в травні Рада 8 скликання провалила законопроект №9219 "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь України".

Як писало РБК-Україна раніше, Державне космічне агентство України і Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння. Підписання відбулося у Монреалі (Канада) в рамках канадсько-українського круглого столу з питань співпраці в авіакосмічній сфері.