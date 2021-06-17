Рада планує осучаснити закон про страхування: що пропонує документ

Верховна рада схвалила за основу нову редакцію закону "Про страхування" . Народні депутати підтримали в першому читанні законопроект №5315.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

На вимогу ринку страховиків товариства з додатковою відповідальністю залишаються серед суб'єктів, які можуть надавати страхові послуги.

Документ передбачає вимоги до платоспроможності страховика і ефективні процедури виходу страховика з ринку; оновлюються процедури нагляду.

Оновлюється підхід до ліцензування страховиків; удосконалюються вимоги до власників істотної участі страховика; вводиться новий підхід у регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових і перестрахувальних продуктів.

У законі прописані загальні правові основи діяльності зі страхування і повноваження Національного банку щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю страховиків.

Як писало РБК-Україна, раніше в комітеті з питань фінансової політики висловили ряд зауважень до проекту: надання дискреційних повноважень регулятору і велика кількість відсилань і декларативних норм.

Однак попри це фінкомітет рекомендував Раді схвалити документ за основу.

Крім того, комітет з питань антикорупційної політики дійшов висновку, що нова редакція закону "Про страхування" містить ризики корупції.