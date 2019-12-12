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Рада планує обмежити рух вантажівок, щоб уникнути забруднення повітря

Новини » Політика     12.12.2019 - 17:35
Рада планує обмежити рух вантажівок, щоб уникнути забруднення повітря
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

Мова йде про обмеження у містах з чисельністю населення від 250 тисяч осіб

Парламент прийняв за основу в першому читанні проект закону №2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливого впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 270 парламентарів. Нардепи також схвалили скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

Зокрема, пропонується ввести тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів по території густонаселених міст із чисельністю населення понад 250 тис. осіб).

Відповідну норму про заборону в'їзду та перевезення вантажів транспортними засобами за фактичною масою більше 8 т територією міст з чисельністю населення понад 250 тисяч чоловік з 6 до 11 та з 17 до 21 години передбачається внести в закон "Про автомобільний транспорт".

"Метою законопроекту є зниження рівня забруднення атмосферного повітря, рівнів шуму в містах України, попередження захворюваності населення, зниження рівня його смертності та підвищення тривалості життя шляхом введення тимчасового обмеження руху великовагових транспортних засобів", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 23 жовтня в Раді з'явився текст проект закону №2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливого впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення".

Раніше начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук заявив, що забруднення повітря в столиці на 90% викликано продуктами горіння автомобільного транспорту.

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