Рада планує направити до КСУ сім законопроектів

Завтра, 3 вересня, Верховна рада України планує направити до Конституційного суду сім законопроектів. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Усі проекти законів пов'язані зі змінами до Конституції України.

"Завтра буде ще 7 законопроектів, які будуть пов'язані зі змінами до Конституції. Ми повинні будемо їх розглянути та направити до КСУ. 7 законів та 7203", - заявив Разумков.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Так, фракція "Слуга народу" сподівається, що зняття депутатської недоторканності буде проголосоване у вівторок, 3 вересня. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко прогнозує, що розгляд документа може затягтися на півдня.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує ВР направити в Конституційний суд України законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".