Рада планує карати за продаж ліків дітям: розміри штрафів

Документ підтримали 319 парламентаріїв.

Закон викладає у новій редакції статтю 424 Кодексу про адміністративні правопорушення. За продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, передбачили адміністративну відповідальність.

Таке порушення тягне за собою покарання для винних осіб штраф у розмірі від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 102-425 гривень.

У випадку повторного протягом року вчинення такого правопорушення загрожує штраф від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 425-1190 гривень.