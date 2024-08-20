Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград предателей Украины

Лишение предателей государственных наград

В середине августа президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто служит российскому диктатору Владимиру Путину или оправдывает его войну, не заслуживают сохранения государственных наград Украины. Это касается в частности тех, кто бежал в Россию после 24 февраля 2022 года, а также коллаборантов.

Детальнее о звании "Героя Украины", кто может остаться без него и зачем для этого нужен новый законопроект - читайте в материале РБК-Украина.

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