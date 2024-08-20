Рада поддержала законопроект о лишении государственных наград предателей Украины

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11410, который предусматривает возможность лишения государственных наград лиц, признанных предателями Украины.
Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
В первом чтении законопроект поддержал 341 народный депутат.
Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание - лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при вынесении приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.
Также предусматривается возможность лишения наград по решению СНБО.
В середине августа президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто служит российскому диктатору Владимиру Путину или оправдывает его войну, не заслуживают сохранения государственных наград Украины. Это касается в частности тех, кто бежал в Россию после 24 февраля 2022 года, а также коллаборантов.
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