Рада поддержала запрет дизельных маршруток с 2036 года

С 1 января 2036 г. на автобусных маршрутах в городах районного и областного значения будут разрешены только электробусы, автобусы с двигателями внутреннего сгорания, работающие на газе, а также автобусы с водородным топливным элементом.

Отказ от традиционных дизельных автобусов будет постепенным. Поэтому за городскими советами сохраняется право отсрочить переход, но не более двух лет.

Закон предусматривает постепенное ограничение закупки электробусов для городских маршрутов: в городах с населением более 250 000 с 1 января 2028 года не менее 50% закупаемых автобусов должны быть электрическими, метановыми или водородными, а с 1 января 2030 года можно будет закупать только их (также с возможностью отсрочки на два года).

Как результат этого закона, ожидается, что в 2030 году в крупных городах около 25% общественного транспорта составят электрические, водородные или метановые автобусы, а в 2033 году - 50%.

Принятый закон также упрощает процедуру установки зарядных станций для электромобилей и подключения к электрическим сетям. Также до 1 января 2025 года владелец зарядной станции будет платить только часть платы за подключение к сети.

Жилые дома могут устраивать на своей территории зарядные станции в пределах установленных лимитов мощности.