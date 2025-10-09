Рада поддержала отправку ВСУ в другие государства

Верховная Рада приняла в целом проект Закона об одобрении указа президента Украины о направлении подразделений ВСУ в другие государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВР.
Указом предусмотрено направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.
"В связи с агрессией РФ против Украины возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Законом одобрен указ президента Украины от 19 сентября "О направлении подразделений ВСУ в другие государства", которым определенные подразделения ВСУ направляются на срок до прекращения или отмены действия военного положения в Украине в другие государства:
Напомним, 22 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский хочет отправить украинские войска на учения в Турцию и Великобританию. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.
Как сказано в пояснительной записке, что ситуация с безопасностью в Украине требует отправки военных на обучение в другие страны. Однако сейчас сделать это морским путем невозможно, поскольку Турция, согласно Конвенции Монтре, не открывает проливы Босфор и Дарданеллы для воюющих сторон.
А вот принятие закона позволит обеспечить осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.