Рада поддержала возвращение электронного декларирования в первом чтении

Верховна рада сегодня, 27 июля, в первом чтении поддержала законопроект, которым предлагается вернуть электронное декларирование для чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, "за" проголосовали 299 депутатов, не принимал участие еще 21 нардеп.

Фото: результаты голосования в Раде (t.me/yzheleznyak)

Стоит заметить, что сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении неизвестны, но наша страна в меморандуме с Международным валютным фондом обязалась вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года.

Возвращение электронного декларирования

Напомним, в Верховную раду сегодня, 27 июля, внесли законопроект о возвращении электронного декларирования для чиновников. После этого Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики сразу поддержал инициативу и рекомендовал вынести на рассмотрение нардепов.

В частности, документом предлагается обязать чиновников, которые в 2022-2023 годах не подали декларацию, сделать это в течение 90 дней после вступления закона в силу. Это не касается военных, которым разрешили подать декларации через 90 дней после отмены военного положения.

При этом все декларации будут публичными, закрытой останется только частная информация о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации.

Обязательное правило подавать декларации для чиновников было отменено после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.