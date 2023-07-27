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Рада поддержала возвращение электронного декларирования в первом чтении

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Четверг 27 июля 2023 16:17
Рада поддержала возвращение электронного декларирования в первом чтении Фото: Рада поддержала возвращение электронного декларирования в первом чтении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховна рада сегодня, 27 июля, в первом чтении поддержала законопроект, которым предлагается вернуть электронное декларирование для чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, "за" проголосовали 299 депутатов, не принимал участие еще 21 нардеп.

Рада поддержала возвращение электронного декларирования в первом чтенииФото: результаты голосования в Раде (t.me/yzheleznyak)

Стоит заметить, что сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении неизвестны, но наша страна в меморандуме с Международным валютным фондом обязалась вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года.

Возвращение электронного декларирования

Напомним, в Верховную раду сегодня, 27 июля, внесли законопроект о возвращении электронного декларирования для чиновников. После этого Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики сразу поддержал инициативу и рекомендовал вынести на рассмотрение нардепов.

В частности, документом предлагается обязать чиновников, которые в 2022-2023 годах не подали декларацию, сделать это в течение 90 дней после вступления закона в силу. Это не касается военных, которым разрешили подать декларации через 90 дней после отмены военного положения.

При этом все декларации будут публичными, закрытой останется только частная информация о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации.

Обязательное правило подавать декларации для чиновников было отменено после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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