Рада поддержала повышение налогов, а РФ ударили по Сумской области: новости за 17 сентября

Рада в первом чтении поддержала законопроект о повышении налогов. А РФ атаковала объекты критической инфраструктуры.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 17 сентября, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

The Times написало, что Великобритания не даст Украине разрешения на дальнобойные удары по РФ без одобрения США.

Покровское и Родинское Донецкой области остались без электроснабжения во вторник, 17 сентября. Свет исчез после российского обстрела.

Массированный авиаудар по Сумщине: атакуемые объекты энергетической системы

По информации ОВА, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов. Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания. Силами ПВО над территорией области было сбито 16 "Шахедов". Аварийными бригадами ведутся восстановительные работы.

ЕС планирует предоставить Украине помощь до 40 млрд евро без участия США, - FT

По информации издания, ЕС готовится предоставить до 40 млрд евро новые кредиты для Украины до конца года независимо от участия США. Односторонние действия предпринимаются на фоне озабоченности Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме замораживания российских активов.

Такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует поддержки большинства, а не единодушия, что лишит Будапешта права вето.

В Луганской области исчезают сирийские наемники, которых Россия бросает на "мясные штурмы", - ГУР

В частности, в июле 2024 года 14 сирийских наемников, среди которых Мохаммед Мансур, отправили на штурм позиций вблизи города Сватово на Луганщине. В результате украинских обстрелов большинство из них погибли, а запрос на эвакуацию раненых россияне. Мансур скрылся с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.

Кроме того, недавно сирийские паблики сообщили о смерти еще одного наемника Вахида Мурсала Аль-Шибли, который получил российский паспорт и воевал на Луганщине. Его отряд из семи сирийцев был разбит, а Мурсал скончался из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.

В Польше из-за разрушительного наводнения решили расширить зону стихийного бедствия

Этот режим предполагает ограничение прав и свобод людей: запрещение пребывания в определенных местах и принудительную эвакуацию. Речь идет о таких городах: Любин, Дзержонюв, Свидница, Ополе, Точечнице, Бжеге и Кендзежине-Козьле.

Тем временем под угрозой находится Вроцлав, сейчас ведутся работы над тем, чтобы не дать большой воде затопить город.

Рада в первом чтении поддержал законопроект о повышении налогов

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, "за" проголосовал 241 парламентарий.

Законопроект №11416д предусматривает налоговые изменения, которые принесут 58 миллиардов гривен в 2024 году, и 137 миллиардов гривен в следующем.

При взрывах на "Энгельсе" могли находиться Ту-95 и Ту-160: спутниковые снимки

В районе аэродрома "Энгельс" на днях раздавались взрывы во время вероятной атаки дронов. Defense Express обратило внимание, что в сети появился спутниковый снимок аэродрома, сделанный 15 сентября. На снимке можно заметить четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160.

Зеленский провел совещания по плану победы Украины и флота F-16: детали

Президент Владимир Зеленский провел несколько совещаний. Первая касалась военного наполнения плана победы для Украины.

"Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы", - сказал он.

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