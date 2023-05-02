Рада поддержала строительство Национального военного кладбища в Киеве

"Парламент поддержал закон №9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Речь идет об участках государственной и коммунальной собственности на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева.

Для этого будут использовать земельные участки КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство", а также другие земельные участки. За соответствующее решение проголосовали 322 депутата.

В мае 2022 года Верховная рада приняла закон, в котором закреплено понятие Национального военного мемориального кладбища и особенности его правового статуса.