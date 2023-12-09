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Рада в первом чтении поддержала штрафы за нарушение комендантского часа

Фото: Рада в первом чтении поддержала штрафы для нарушителей комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада в первом чтении поддержала штрафы для нарушителей комендантского часа. Речь идет о штрафах как для граждан, так и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Речь идет о законопроекте №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа. В первом чтении его поддержали 233 нардепа.

Документ предусматривает, что штрафы для нарушителей будут составлять от 8500 до 17000 гривен. В случае повторного нарушения - сумма удваивается.

Для бизнеса штрафы предусмотрены штрафами в размере от 51 до 102 тысяч гривен. Если нарушения зафиксируют повторно в течение года, штраф будет составлять от 170 до 340 тысяч гривен.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. Этому предшествовало несколько скандалов в Киеве и регионах, связанных с тем, что рестораны работали во время комендантского часа.

Клименко тогда отмечал, что штрафовать планируют только заведения. МВД предлагало, чтобы штрафы составляли 34-170 тысяч гривен за первое нарушение, а за повторные нарушения в течение года - 340-680 тысяч гривен.

В октябре 2023 года в парламент был внесен соответствующий законопроект. Его разработали с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

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штрафиВерховная радаКомендантский час