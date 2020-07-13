Рада перенаправила майже 1,3 млрд гривень на вибори

Верховна рада України перенаправила майже 1,3 млрд гривень на проведення виборів. Кошти перенаправили з Фонду по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 330 парламентарів.

Закон вносить зміни до додатків №3 та №6 до ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік". Зокрема, збільшені видатки споживання загального фонду на 1 263 954,1 тис. гривень.

"Зменшивши видатки загального фонду на 1 263 954,1 тис. гривень за бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", - вказано у пояснювальній записці.

Видатки збільшили за такими бюджетними програмами:

"Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на 10 841,5 тис. гривень;

"Проведення виборів народних депутатів України" на 994,8 тис. гривень;

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на 1 252 117,8 тис. гривень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради постанову про місцеві вибори; за даними джерел РБК-Україна, причина - некоректний опис, як будуть проходити вибори в райрадах.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня у Раду внесли проект постанови про місцеві вибори, які повинні пройти 25 жовтня 2020 року.