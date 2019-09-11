Рада перейменувала 4 населених пункти

Верховна рада України підтримала перейменування чотирьох населених пунктів. Зокрема, парламент схвалив 4 проекти постанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи схвалили проекти постанов №№2093, 2094, 2095 та 2096.

Відповідно, село Іванівка Любашівського району Одеської області перейменували в село Янівка; село Рябухине Нововодолазького району Харківської області - у Гуляй Поле; село Мелихівка Нововодолазького району Харківської області - у Миколаївку та село Текуче Косівського району Івано-Франківської області у село Текуча.

Нагадаємо, Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради, яким проспект Петра Григоренка був повторно перейменований на честь радянського маршала Георгія Жукова.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2018 року Верховна рада підтримала за основу та в цілому проект постанови №4906 про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області. Район перейменували в Кропивницький.

Додамо також, у травні минулого року комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендував ВР підтримати подання Київської обласної ради про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області в Переяслав.