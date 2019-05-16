Рада відправила на доопрацювання закон про зменшення кількості комітетів

Верховна рада України відправила на повторне друге читання у профільний комітет законопроект №6256 про реформу парламенту, яким пропонувалося передбачити, що в Раді дев'ятого скликання, склад якої буде сформований на виборах, що проводяться за пропорційною системою, буде створено не більше 20 комітетів. Таке рішення після низки невдалих голосувань підтримали 229 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

У першому читанні пропонувалося, що комітети повинні чітко співвідноситися зі сферами діяльності міністерств уряду.

У ході розгляду в другому читанні глава парламенту Андрій Парубій під стенограму уточнив, що комітети будуть формуватися без прив'язки до міністерств Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, даний закон у першому читанні за основу Рада підтримала в квітні 2018 року.

Як писало РБК-Україна, Парубій на початку тижня анонсував, що в четвер Верховна рада України може розглянути питання реформи парламенту. Спікер ВР нагадав, що минулого разу нардепи не змогли консолідуватися для розгляду цього питання.

Так, на минулому пленарному тижні спікер ВР заявив, що у Верховній раді недостатньо голосів для розгляду законопроектів щодо реформи парламенту. Так, під час сигнального голосування один із законопроектів про реформу парламенту №7550 підтримали лише 163 народних депутата. Тому нардепи так і не перейшли до його розгляду.

Додамо також, спікер Ради підкреслював, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом прийняття ряду законів, серед яких проект закону про реформу парламенту, а саме про розподіл комітетів у парламенті.