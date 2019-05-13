У четвер Рада може розглянути питання реформи парламенту

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Минулого разу нардепи не змогли консолідуватися для розгляду реформи Ради

Цього пленарного тижня Верховна рада України може розглянути питання реформи парламенту. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Ради нагадав, що минулого разу нардепи не змогли консолідуватися для розгляду цього питання.

"У четвер я буду до всіх звертатись з великим проханням підтримати блок питання реформи парламенту. Попередній раз сигнальне голосування дало нам негативний результат. Я дуже сподіваюсь, що цього разу ми зможемо сконсолідуватись", - повідомив Парубій.

За його словами, у четвер парламент також розгляне питання міжнародних ратифікацій.

Нагадаємо, минулого пленарного тижня Парубій заявив, що у Верховній раді недостатньо голосів для розгляду законопроектів щодо реформи парламенту. Так, під час сигнального голосування відповідний законопроект №7550 підтримали лише 163 народних депутата. Тому нардепи так і не перейшли до його розгляду.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради заявив, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом прийняття ряду законів, серед яких проект закону про реформу парламенту, а саме про розподіл комітетів у парламенті.