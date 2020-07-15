Рада відкликала з порядку денного постанову про утворення нових районів в Україні

Верховна рада відкликала з порядку денного пленарного засідання проект постанови про утворення нових районів в Україні. Йдеться про проект №3650.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, про таку пропозицію оголосив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"У нас є пропозиція сьогодні з порядку денного прибрати №3650", - зазначив нардеп.

Глава парламенту Дмитро Разумков уточнив, чи немає заперечень у сесійної зали. Після чого нардепи перейшли до законопроекту №3614 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв'язку з завершенням адміністративно-територіальної реформи".

Варто зазначити, що цей закон повинні були приймати у зв'язці зі знятою з розгляду постановою.

Підкреслимо, глава фракції СН Давид Арахамія допускав, що депутати не підтримають постанову про новий поділ районів.

Нагадаємо, Кабмін перейшов до нового етапу реформи децентралізації по формуванню субрегіонального рівня, на якому планується втричі скоротити кількість районів.

Як писало РБК-Україна, в Раді раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.