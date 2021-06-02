Рада може скасувати штамп у паспорті про місце проживання та довідку про прописку

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що зараз українцям для реєстрації місця проживання у паспорті або отримання довідки до ID-картки необхідно відвідувати кілька установ і чекати в чергах. Прийняття закону позбавить громадян від цього.

Глава Мінцифри підкреслював, що новий законопроект зробить зміну місця реєстрації проживання декларативним.

Глава комітету ВР з питань цифрової трансформації Михайло Крячко зазначив, що закон передбачає декларування місця реєстрації дорослого та дитини онлайн за допомогою порталу "Дія".

Перший замглави Мінцифри Олексій Вискуб повідомив, що наразі такий експеримент успішно працює для власників ID-карток у семи містах України.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні №5463", - сказано у повідомленні.