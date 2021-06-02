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Рада може скасувати штамп у паспорті про місце проживання та довідку про прописку

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують дозволити українцям отримувати прописку онлайн та прибрати з їх паспортів штамп про місце проживання. Це передбачає законопроект №5463 про надання електронних послуг щодо реєстрації місця проживання в Україні.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що зараз українцям для реєстрації місця проживання у паспорті або отримання довідки до ID-картки необхідно відвідувати кілька установ і чекати в чергах. Прийняття закону позбавить громадян від цього.

Глава Мінцифри підкреслював, що новий законопроект зробить зміну місця реєстрації проживання декларативним.

Глава комітету ВР з питань цифрової трансформації Михайло Крячко зазначив, що закон передбачає декларування місця реєстрації дорослого та дитини онлайн за допомогою порталу "Дія".

Перший замглави Мінцифри Олексій Вискуб повідомив, що наразі такий експеримент успішно працює для власників ID-карток у семи містах України.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні №5463", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня закон внесли до парламенту.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство цифрової трансформації рекомендувало українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде, підкреслювали у відомстві.

Так, наприкінці березня ВР схвалила у другому читанні законопроект №4355 про продовження використання цифрових паспортів. Депутати прийняли цей документ за основу на початку лютого.

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